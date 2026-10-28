В Киевской области пьяный водитель легковушки устроил массовое ДТП. Подробности и фото

В Броварском районе Киевской области произошло ДТП с участием сразу трех автомобилей. Как выяснилось, водитель, спровоцировавший аварию, сел за руль в состоянии опьянения.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области. На нарушителя составили сразу три административных материала.

Что известно

По словам правоохранителей, на днях на автодороге М-01 (Киев – Чернигов) произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ, Tesla и Skoda.

"Прибыв на место происшествия, патрульные установили, что водитель автомобиля ВАЗ при перестроении не уступил дорогу Tesla, которая двигалась в попутном направлении. В результате произошло столкновение, после которого Tesla по инерции столкнулась со Skoda Superb, двигавшейся во встречном направлении", – уточнили в пресс-службе.

Пьяный водитель легковушки у... Источник: Патрульная полиция Киевской области Развернуть

В полиции уточнили, что, к счастью, в ДТП никто не пострадал. Все три автомобиля получили механические повреждения.

Пьяный водитель легковушки у... Источник: Патрульная полиция Киевской области Развернуть

Пьяный водитель легковушки у... Источник: Патрульная полиция Киевской области Развернуть

Также во время общения с водителем ВАЗ патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Проверка на месте происшествия с помощью Драгера выявила в его организме 0,79 промилле.

Виновник ДТП сел за руль в с... Источник: Патрульная полиция Киевщины Развернуть

На нарушителя составили админматериалы за управление автомобилем в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен), нарушение ПДД, которое привело к аварии (штраф 850 гривен), а также за управление автомобилем лицом, которое не имеет при себе или не предъявило необходимые документы (штраф 425 гривен).

Водителя отстранили от управления автомобилем.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева в четверг, 30 июля, водитель грузовика на скорости протаранил металлический отбойник. У водителя автомобиля обнаружили признаки опьянения, но от освидетельствования он отказался.