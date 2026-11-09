Мороз ночью и без осадков днем: прогноз погоды по Киеву и области на 10 ноября

В Киевской области во вторник, 10 ноября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +8°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 10 ноября по территории Киевщины. Облачно с прояснениями. Без осадков. Температура по области ночью от 2°С тепла до 3°С мороза, днем 3-8°С тепла; в Киеве ночью 0-2°С тепла, днем 5-7°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Без осадков.

Прогноз погоды в Киеве на 10 ноября. Источник: Синоптик

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги лета 2026 года в Киеве. В течение трех месяцев было зафиксировано несколько температурных рекордов, но этот период вошел в топ-15 самых теплых за все время наблюдений.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.