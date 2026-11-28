Мороз и без осадков: прогноз погоды в Киеве и области на 29 ноября

В Киевской области в воскресенье, 29 ноября, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха в регионе днем 0-5°С мороза.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 29 ноября по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура по области ночью 4-9°С мороза, днем 0-5°С мороза; в Киеве ночью 4-6°С мороза, днем 1-3°С мороза", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви -5°С… -3°С; Мироновка -4°С… -2С; Фастов -5°С… -3°С; Яготин 3°С… -1°С; Барышевка -3°С… -1°С; Борисполь 3°С… -1°С и Вышгород 3°С… -1°С.

Прогноз погоды по Киевской о... Источник: Укргидрометцентр Развернуть

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, ясной погодой этот день нас не порадует – облака в Киеве закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Без осадков.

Прогноз погоды по Киеву на 29 ноября. Источник: Синоптик

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