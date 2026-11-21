Мокрый снег и мороз: прогноз погоды по Киевской области на 22 ноября

В Киевской области в воскресенье, 22 ноября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, мокрый снег. Воздух в регионе максимально прогреется до +5°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 22 ноября по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег. Температура по области ночью и днем от 2°С тепла до 3°С мороза, днем 0-5°С тепла; в Киеве ночью около 0°С, днем 2-4°С тепла", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви +3°С… +5°С; Мироновка +3°С… +5°С; Фастов +13°С… +15°С; Яготин +1°С… +3°С; Барышевка +2°С… +4°С; Борисполь +3°С… +5°С и Вышгород +3°С… +5°С.

Прогноз погоды по Киевской о... Источник: Укргидрометцентр Развернуть

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, весь день в Киеве будет облачно. Вечером будет идти мелкий дождь.

Прогноз погоды в Киеве на 22 ноября. Источник: Синоптик

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