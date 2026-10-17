Местами дождь и потеплеет: подробный прогноз погоды по Киевщине на 17 октября

В Киевской области в субботу, 17 октября, синоптики прогнозируют облачную погоду, местами небольшой дождь. Днем температура воздуха в регионе достигнет +18 °С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 17 октября по территории Киевской области. Облачно. Местами небольшой дождь. Температура по области днем 13-18°С; в Киеве днем 14-16°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви +14°С… +16°С; Мироновка +13°С… +15°С; Фастов +14°С… +16°С; Яготин +14°С… +16°С; Барышевка +14°С… +16°С; Борисполь +14°С… +16°С и Вышгород +12°С… +14°С.

Прогноз погоды по Киевской о... Источник: Укргидрометцентр Развернуть

Отметим, что, согласно информации портала Sinoptik, сегодня в Киеве будет облачно. Всю вторую половину дня будет идти мелкий дождь.

Прогноз погоды в Киеве на 17 октября. Источник: Синоптик

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