Метро на Виноградарь в Киеве: в КГГА рассказали, когда завершат строительство основных конструкций двух новых станций

В Киеве строительство основных конструкций будущих станций метро "Мостицкая" и "Варшавская" планируют завершить в 2027 году. Сейчас одно из приоритетных направлений работ – участок проспекта Европейского Союза.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Работы ведутся круглосуточно

Что известно

"Как город сообщал ранее, в 2027 году планируют завершить строительство основных конструкций станций "Мостицкая" и "Варшавская". Эти планы остаются неизменными. Сейчас работы на строительных площадках продолжаются", – говорится в сообщении.

Как отметили в КГГА, одно из приоритетных направлений работ – участок проспекта Европейского Союза. Здесь завершают перенос инженерных коммуникаций: водопроводных и тепловых сетей, газопроводов, кабельных линий и сетей связи. Также специалисты обустраивают ливневую канализацию и системы водоотведения.

Там, где перенос коммуникаций уже завершили, восстанавливают проезжую часть и тротуары. Работы выполняют в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить движение транспорта по проспекту ЕС.

В пресс-службе напомнили, что строительство метро на Виноградарь предусматривает три очереди. Первая – строительство станций "Мостицкая" и "Варшавская", вторая – еще одной станции с ответвлением, третья – станции метро и электродепо.

"Все три очереди включены в Единый проектный портфель публичных инвестиций Киева. Поэтому указанный в нем срок реализации до 2035 года касается всего проекта, а не только двух станций, которые строят сейчас. При планировании работ также учитывают условия безопасности и экономики, связанные с полномасштабной войной", – резюмировали в КГГА.

Как сообщает OBOZ.UA, в Украине начали подготовку проекта строительства тоннеля под Днепром в Киеве, который должен стать альтернативой столичным мостам на случай российских ударов. К работе привлекли американскую компанию Robbins, готовую предоставить оборудование и техническую поддержку, однако маршрут, стоимость и сроки строительства пока не определены.