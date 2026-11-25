Жителей Киева и предприятия призвали максимально экономить воду: что произошло

Жителей Киева призвали пользоваться водой максимально экономно. Это поможет снизить нагрузку на оборудование и поддержать стабильную работу городской инфраструктуры, которая была повреждена в результате российских террористических атак.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия столицы. Враг продолжает воевать с гражданским населением Украины.

Что известно

Как рассказали в КП, в результате интенсивных вражеских атак на критическую инфраструктуру Киева коммунальные системы города продолжают работать в чрезвычайно сложных условиях.

"Оборудование "Киевводоканала" испытывает значительные нагрузки, поэтому сейчас особенно важно обеспечить максимально стабильную работу систем водоснабжения и водоотведения. Обращаемся к жителям столицы с просьбой пользоваться водой максимально экономно", – призвали в пресс-службе.

Кроме того, коммунальщики также обратились к промышленным предприятиям и другим крупным потребителям воды с просьбой, по возможности, сократить ее использование в производственных и технологических процессах. А также отложить работы, требующие значительных объемов водопотребления.

В КП подчеркнули, что сокращение водопотребления поможет снизить нагрузку на оборудование и поддержать стабильную работу городской инфраструктуры.

"Специалисты "Киевводоканала" продолжают работать над обеспечением надежного функционирования систем жизнеобеспечения столицы", – подчеркнули в пресс-службе.

Что предшествовало

В Киеве в субботу, 21 ноября, зафиксировали перебои с водоснабжением. Специалисты уже начали работать над решением проблемы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине реализуют дополнительные меры для стабилизации водоснабжения и работы канализации в крупных городах. Это связано с изменением тактики государства-агрессора России во время обстрелов нашей инфраструктуры.