Почти нет деревьев: как выглядел правый берег Киева в 1870-х годах. Архивное фото

Старые фото позволяют нам погрузиться в историю Киева. В частности, благодаря снимку 1870-х годов мы можем увидеть правый берег столицы, каким он был почти без деревьев.

Старую фотографию опубликовали в сообществе "Історичний Київ / Historical Kyiv" в соцсети Facebook. В наши дни эта местность выглядит иначе.

Что известно

"1870-е. Цепной мост. Привлекает внимание то, что на правом берегу почти нет деревьев! И так почти на всех старых фото. Еще интереснее то, что видны столбы с электрическими проводами! Значит, электричество было уже и на левом берегу. А через мост шли керосиновые фонари (фото Д. Биркин)", – говорится в сообщении

Опубликованное фото позволяет нам увидеть кручи над Днепром до того, как они стали зелеными от большого количества деревьев, выросших на их склонах.

1870-е. Цепной мост. На прав... Источник: Исторический Киев Развернуть

Немного истории столицы

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Европейская площадь и Филармония, расположенная здесь, являются обязательными местами для посещения жителями и гостями Киева. Благодаря фотографии 1961 года мы можем увидеть элементы этой местности, которые, к сожалению, не сохранились до наших дней.

Как сообщал OBOZ.UA, Лыбедь – одна из самых известных рек в истории Киева. Мы привыкли видеть ее небольшой, загрязненной и закованной в бетонное русло, однако в начале 1900-х годов существовал проект, согласно которому предлагалось сделать ее судоходной.