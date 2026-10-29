Киев с утра встал в пробках: какая ситуация на дорогах
Киев сковали пробки
Киев в четверг, 29 октября, утром сковали сильные пробки на левом берегу города. В частности, транспортный коллапс вызван перекрытием движения по Южному мосту, который был поврежден в результате атаки РФ.
Об этом сообщили в социальных сетях. Горожанам лучше заранее планировать свои маршруты.
Что известно
Так, утром в четверг, 29 октября, столицу сковали сильные пробки на левом берегу Киева. Движение автомобилей, в частности, затруднено на Харьковском шоссе и Днепровской набережной, особенно на участке от Осокорков до моста Патона.
Киев сковали пробки.
Источник: Скриншот из видео
Стоит добавить, что пробки наблюдаются на всех столичных мостах, кроме Северного и Подольско-Воскресенского. В городе зафиксированы ДТП, которые также влияют на дорожный трафик.
Что предшествовало
Страна-террорист РФ в ночь на вторник, 27 октября, снова нанесла очередной удар по Киеву. В результате атаки временно ограничена работа "зеленой" линии метро и перекрыто движение по Южному мосту.
Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на Южном мосту продолжаются первоочередные работы и обследование поврежденных конструкций. Технические решения по дальнейшему восстановлению путепровода и наземного участка "зеленой" линии метро после получения выводов экспертизы.