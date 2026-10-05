Утром Киев оказался в пробках: какова ситуация на мостах. Подробности и карты

В Киеве в понедельник, 5 октября, с самого утра на дорогах города образовались многочисленные пробки. Наиболее затруднено движение транспорта с левого на правый берег.

Об этом сообщили СМИ и Google Maps. Лучше заранее планировать свои маршруты.

Что известно

Так, утром в понедельник пробка уже сковывала движение на подъездах к Южному мосту в направлении правого берега Киева. Движение в обратном направлении значительно свободнее. Также медленно движутся автомобили на Северном мосту, который накануне атаковал российский дрон.

Киев с утра оказался в пробк... Источник: Google Maps Развернуть

Киев с утра оказался в пробк... Источник: Google Maps Развернуть

Серьёзная ситуация с пробками также наблюдается на мостах имени Патона, Дарницком и "Метро". Кроме того, на скорость движения по городу также влияют ДТП, которые фиксируются в различных районах столицы.

Киев с утра оказался в пробк... Источник: Google Maps Развернуть

Киев с утра оказался в пробк... Источник: Google Maps Развернуть

Киев с утра оказался в пробк... Источник: Google Maps Развернуть

Стоит добавить, что общественный транспорт также курсирует с задержками из-за загруженности дорог. Как известно, в Киеве пересмотрели алгоритм движения на "зеленой" ветке метрополитена во время тревоги. При "желтом" уровне угрозы на наземном участке будут курсировать поезда, которые будут перевозить пассажиров между правым и левым берегами Днепра.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве нет возможности организовать движение поездов по "красной" линии метро во время желтого уровня воздушной угрозы. Это, в частности, обусловлено необходимостью обеспечения безопасности пассажиров.