Киев с утра сковали многочисленные пробки: какая ситуация на мостах. Карта

В Киеве утром в среду, 18 ноября, на дорогах образовались пробки в сторону правого берега столицы. Проблемы наблюдаются на всех столичных мостах, а на трафик также влияет погода.

Об этом сообщили в социальных сетях. Горожанам лучше заранее планировать свои поездки.

Что известно

"Пробки на подъездах к мостам не уменьшаются, несмотря на смягчение ограничений", – говорится в сообщении.

В частности, проблемы с движением наблюдаются на проспектах Романа Шухевича, Соборности и Броварском – в сторону правого берега Киева. Без проблем пока наблюдается движение автомобилей только в сторону Дарницкого моста и непосредственно на самом путепроводе.

Киев утром сковали многочисленные пробки. Источник: Google Maps

Утром Киев сковали многочисленные пробки. Источник: Google Maps

Утром Киев сковали многочисленные пробки. Источник: Google Maps

Стоит добавить, что на трафик также влияют погодные условия, которые спровоцировали ряд ДТП на дорогах.

Напомним, в Киеве во вторник, 17 ноября, частично восстановили движение по Южному мосту. Транспорт может ехать с левого на правый берег, но с ограничением по весу. Также начал курсировать пассажирский транспорт.

Кроме того, в тот же день в Киеве частично восстановили движение общественного и специального транспорта по Северному мосту, который получил повреждения в результате российской атаки. Проезд организовали по крайней правой полосе на обоих проездах сооружения в обоих направлениях. В то же время движение легковых автомобилей и транзитного грузового транспорта остается полностью запрещенным.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве по состоянию на вторник, 17 ноября, восстановили движение общественного электротранспорта. В городе, в частности, работают 39 троллейбусных маршрутов.