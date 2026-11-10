Киев снова сковали сильные пробки: где самая сложная ситуация. Фото

В Киеве утром вторника, 10 ноября, на дорогах образовались большие пробки. Кроме того, машины медленно движутся на подъездах к столице.

Об этом сообщили в социальных сетях. Горожанам лучше заранее планировать свои поездки.

Что известно

"Транспортный коллапс в Киеве продолжается – на дорогах столицы и подъездах к городу огромные пробки", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на Северном мосту открыта только одна полоса для общественного транспорта. В связи с этим возле ТРЦ Sky Mall уже не пропускают автомобили.

Киев снова сковали сильные пробки. Источник: Соцсети

Серьезные пробки также образовались на въездах в Киев на Одесской трассе (со стороны села Чабаны) и на Бориспольском шоссе (со стороны села Счастливое). Стоит добавить, что проблемы с движением также есть на всех мостах столицы.

Киев снова сковали сильные пробки. Источник: Соцсети

Киев снова сковали сильные пробки. Источник: Соцсети

Напомним, в Киеве было принято решение о введении реверсивного движения со светофорным регулированием на мосту Патона. При этом на путепроводе постоянно будут оставаться 2 полосы, чтобы можно было ехать в каждом направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, уже с понедельника, 9 ноября, в столице Украины введены резервные схемы транспортного сообщения между левым и правым берегом. Такие меры необходимы в связи с дополнительными вызовами безопасности в Киеве.