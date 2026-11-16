Киев утром встал в пробках: где самая сложная ситуация. Карта, видео

В Киеве утром в понедельник, 16 ноября, на дорогах образовались большие пробки в сторону правого берега столицы. Проблемы наблюдаются на всех столичных мостах.

Об этом сообщили в социальных сетях. Горожанам лучше заранее планировать свои поездки.

Что известно

"Только утро понедельника, а уже огромные пробки на подъездах к мостам в Киеве с левого на правый берег столицы", – говорится в сообщении.

Пробки на подъездах к мостам... Источник: Скриншот из видео Развернуть

В частности, проблемы с движением наблюдаются на проспектах Романа Шухевича, Соборности, Броварском и Николая Бажана – в сторону правого берега Киева, а также на улице Петра Радзиня (в сторону Дарницкого моста).

Пробки на подъездах к мостам в Киеве. Источник: Google Maps

Пробки на подъездах к мостам в Киеве. Источник: Google Maps

Пробки на подъездах к мостам в Киеве. Источник: Google Maps

Пробки на подъездах к мостам в Киеве. Источник: Google Maps

Пробки на подъездах к мостам в Киеве. Источник: Google Maps

Проблемы с движением автомобилей также наблюдаются на подъездах к Киеву – Одесской и Житомирской трассах.

Напомним, в Киеве было принято решение о введении реверсивного движения со светофорным регулированием на мосту Патона. При этом на путепроводе постоянно останутся 2 полосы для возможности ехать в каждом направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, уже с понедельника, 9 ноября, в столице Украины введены резервные схемы транспортного сообщения между левым и правым берегом. Такие меры необходимы в связи с дополнительными вызовами безопасности в Киеве.