Киев 1982 года глазами бразильского туриста: в сети опубликовали архивные фото

В 1982 году в Киев приехал бразильский турист Жуан Педру Ассумпсан Бастос. Иностранец хоть и не был профессиональным фотографом, но сделал серию невероятных снимков столицы Украины тех времен и ее жителей.

Фотографии и историю опубликовали в сообществе "Спрага: у Києві цікаво" в соцсети Facebook. Можно увидеть, каким был город 44 года назад.

Что известно

"Киев 1982 года глазами бразильского туриста. Автор этих фотографий, Жуан Педру Ассумпсан Бастос, был не профессиональным фотожурналистом, а инженером-электриком и автором технических книг. Но фотография много лет оставалась важной частью его жизни", – говорится в сообщении.

Киев 1982 года глазами бразильского туриста. Источник: Спрага: у Києві цікаво

Как рассказали в сообществе, в 1982 году, учась во Франции, он вместе с женой Маги отправился в Советский Союз в рамках организованного тура. В частности, они побывали в Киеве.

Киев 1982 года глазами бразильского туриста. Источник: Спрага: у Києві цікаво

Киев 1982 года глазами бразильского туриста. Источник: Спрага: у Києві цікаво

Туристическая программа была определена заранее. Однако Бастос использовал свободное время, чтобы самостоятельно гулять по городу, пользоваться метро и фотографировать не только парадные достопримечательности, но и повседневную жизнь.

Столицу Украины он снимал на цветную пленку Kodachrome 64 камерой Olympus OM-2n. Спустя десятилетия старые слайды оцифровали – автор очистил их от пыли и грибка, но сами кадры не менял.

Киев 1982 года глазами бразильского туриста. Источник: Спрага: у Києві цікаво

Киев 1982 года глазами бразильского туриста. Источник: Спрага: у Києві цікаво

Киев 1982 года глазами бразильского туриста. Источник: Спрага: у Києві цікаво

"Поэтому в этой подборке важны не только соборы и площади. Здесь остались киевляне, уличная торговля, автомобили, одежда и тот городской ритм, который уже невозможно увидеть вживую. Это не официальный портрет советского Киева. Это взгляд иностранного путешественника, которому удалось на несколько часов отойти от туристического маршрута и увидеть город немного ближе", – добавили в сообществе.

Киев 1982 года глазами бразильского туриста. Источник: Спрага: у Києві цікаво

Как сообщал OBOZ.UA, первые фотографии Киева были сделаны известным британским фотографом-энтузиастом Роджером Фентоном. Благодаря им мы можем увидеть, как выглядела столица Украины в 1852 году.