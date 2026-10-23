В сети показали, как выглядел Крещатик в Киеве в 1915 году. Архивное фото

Старые фотографии дают возможность увидеть столицу Украины, которой уже, к сожалению, нет. В частности, какой в 1915 году была главная улица Киева – Крещатик.

Снимок опубликовали в сообществе "Історичний Київ / Historical Kyiv" в соцсети Facebook. В наши дни это место выглядит совсем иначе.

Что известно

"1915 год. Крещатик в прошлом", – говорится в сообщении.

На старой фотографии можно увидеть, что раньше застройка главной улицы Киева состояла преимущественно из двух- и трехэтажных домов.

1915 год. Крещатик. Источник: Історичний Київ

Посреди Крещатика проходила трамвайная линия, которая, в частности, соединяла центр города с историческим Подолом. Главной визитной карточки столицы – каштанов – тогда еще не было.

Крещатик. Современное фото. Источник: Википедия

Немного истории столицы

Майдан Независимости в Киеве трудно представить без Дома профсоюзов Украины. Однако до 1975 года здесь можно было увидеть историческое здание, созданное по проекту архитектора Александра Беретти.

Европейская площадь и Филармония, расположенная здесь, – обязательные места для посещения жителями и гостями Киева. Благодаря фотографии 1961 года мы можем увидеть элементы этой местности, которые, к сожалению, не сохранились до наших дней.

Как сообщал OBOZ.UA, Лыбидь – одна из самых известных рек в истории Киева. Мы привыкли видеть ее небольшой, загрязненной и закованной в бетонное русло, однако в начале 1900-х годов существовал проект, в рамках которого предлагалось сделать ее судоходной.