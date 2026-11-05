Кличко рассказал, сколько жилых домов Киева уже подключили к отоплению

В Киеве по состоянию на четверг, 5 ноября, к отоплению уже подключены почти 45% жилых домов. На запуск всей системы, крупнейшей в Европе, требуется чуть больше недели.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Тепло в учреждениях социальной сферы начали подавать еще 16 октября.

Что известно

"На сегодня к отоплению уже подключены почти 45% жилых домов города. Подачу тепла в них начали в понедельник, 2 ноября", – говорится в сообщении.

По словам мэра, на запуск централизованной системы теплоснабжения Киева – одной из крупнейших в Европе (протяженность тепловых сетей около 3 000 км) – требуется чуть больше недели. Поэтому решение начать отопительный сезон в жилом секторе столица приняла за несколько дней до резкого снижения температуры.

Кличко напомнил, что отопительный сезон столица начала первой в Украине – еще 16 октября. Сначала тепло начали подавать в учреждения социальной сферы, которые подключали по заявкам их руководителей.

Напомним, в Киеве специалисты стабилизировали ситуацию после массированных ударов по энергетической инфраструктуре. В частности, водоснабжение удалось восстановить благодаря резервному питанию.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в пятницу, 16 октября, официально начался отопительный сезон. Сначала тепло появится в учреждениях социальной сферы.