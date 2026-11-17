Кличко показал кадры с Северного моста после атаки России и рассказал об ударе по Южному: что будет с движением. Видео

Северный и Южный мосты Киева временно закрыты для транспорта после очередной террористической атаки РФ в ночь на 17 ноября. Сейчас на путепроводах работают специалисты, чтобы определить степень повреждений этих сооружений.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Киевлянам стоит учесть эту информацию при планировании своих поездок.

Что известно

"Два моста повреждены в столице в результате баллистической атаки врага. Сейчас на Северном мосту специалисты обследуют сооружение и определяют степень повреждений. Только после заключений (экспертов. – Ред.) будем понимать, когда сможем открыть движение транспорта", – рассказал Кличко.

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Мэр добавил, что на Южном мосту, который также был атакован врагом ночью, уже работают эксперты, и устанавливают объем необходимых работ, которые необходимо выполнить для восстановления движения транспорта.

"Движение по сооружениям сейчас закрыто – информацию мы будем обновлять. Коммунальные службы работают – делаем все, чтобы максимально быстро восстановить движение", – подытожил Кличко.

Что предшествовало

Вечером 16 ноября российские войска массированно атаковали Украину баллистическими ракетами. Мощные взрывы прогремели в Запорожье, Днепре, Павлограде, Киеве, Черкассах/Смеле, Умани и Харькове.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия в ночь с 16 на 17 ноября нанесла очередной удар по Киеву. Вследствие террористической атаки в Дарницком районе без теплоснабжения остались более 300 жилых домов