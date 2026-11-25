Холодно и облачно: прогноз погоды по Киеву и области на 26 ноября

В Киевской области в четверг, 26 ноября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +3°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 26 ноября по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Температура по области ночью 1-6°С мороза, днем от 2°С мороза до 3°С тепла; в Киеве ночью 1-3°С мороза, днем около 0°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, весь день в Киеве будет облачно. Без осадков.

Прогноз погоды в Киеве на 26 ноября. Источник: Синоптик

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