"Игнорирование вопроса буду расценивать как саботаж": Кличко поручил главам РГА заняться вопросом мобильных укрытий в Киеве

В ходе заседания коллегии КГГА был рассмотрен вопрос об обустройстве мобильных укрытий в Киеве. Главам районов города было поручено определить приоритетность использования средств на строительство таких объектов гражданской защиты.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. В этом году районные государственные администрации даже не направляли запросы о выделении средств на их строительство.

Что известно

"Сегодня на коллегии КГГА поручил главам районов столицы определить приоритетность в использовании средств на обустройство укрытий. И не заниматься саботажем этого вопроса", — говорится в сообщении.

По словам мэра, на сегодняшний день в Киеве насчитывается почти 4400 укрытий различных типов и форм собственности. В 2022–2026 годах город направил средства на их строительство, ремонт и обустройство. В то же время в отдельных микрорайонах недостаточное количество обустроенных объектов гражданской защиты, доступных пешком.

Кличко подчеркнул, что в настоящее время неотложной задачей для глав районов, являющихся распорядителями средств, выделяемых городом, является увеличение количества и надлежащее обустройство убежищ. Столица совместно с ГСЧС и районными администрациями регулярно проверяет укрытия, в частности по обращениям жителей.

"И главы районов должны оперативно реагировать на все обращения и устранять недостатки. Ведь, хотя они и назначены Президентом, они несут личную ответственность перед жителями", — подчеркнул городской голова.

Мед уточнил, что во время коллегии отдельно обсуждался вопрос установки мобильных укрытий. Он напомнил, что в 2025 году районы, получив на это финансирование, не установили объекты, и средства вернулись в городской бюджет. А в этом году с запросом средств на их установку не обращались.

"Поэтому нам пришлось искать возможности и сейчас решать вопрос без участия районов. В частности, первую партию — 14 мобильных укрытий — в ближайшее время установит "Киевпастранс" на остановках общественного транспорта. Кроме того, я обратился к бизнесу с просьбой помочь городу. И первое укрытие на средства меценатов вчера установили на Берестейском проспекте, рядом с остановкой нескольких маршрутов троллейбусов "Парк Ивана Багряного", — добавил Кличко.

Он также поручил главам районов не уклоняться от решения вопроса об установке мобильных навесов и перераспределить средства в пределах бюджета, выделенного городом.

"Игнорирование этого вопроса я буду расценивать как саботаж! И буду обнародовать конкретные фамилии "деятелей" для киевлян, жителей районов, где руководители не будут заниматься установкой укрытий", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, до 4 декабря 2026 года украинский бизнес, не имеющий укрытий, должен подготовить безопасные помещения или другие предусмотренные решения для защиты работников и посетителей, чтобы продолжать работу в обычном режиме при желтом уровне угрозы.