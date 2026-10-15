Достойный сын Украины: стало известно о гибели военнослужащего из Киевской области Егора Исянова. Фото

При выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Борисполя Киевской области Егор Исянов. Сердце храброго воина остановилось 11 января 2025 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

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"В бою за Украину, её свободу, целостность и независимость, оставаясь верным военной присяге, погиб отважный защитник, настоящий патриот, солдат, старший стрелок-оператор стрелкового отделения стрелкового взвода стрелковой роты 42-летний Егор Исянов", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 26 декабря 1982 года в городе Запорожье в многодетной семье, где воспитывались пять сыновей. После окончания местной школы поступил в профессионально-техническое училище. Всю свою трудовую жизнь посвятил ПАО "Запорожсталь", где работал оператором прокатного стана.

Егор Исянов. Вечная память и слава Герою. Источник: https://t.me/boryspil_officially/6343

Увлекался всем, что связано с компьютерами и радиоэлектроникой, обладал незаурядным талантом к ремонту техники. С детства любил играть в футбол и вместе с братом ходить на рыбалку.

В октябре 2024 года Егор Исянов вступил в ряды Вооружённых Сил Украины. После прохождения обучения и боевой подготовки сначала находился на Сумском направлении, а впоследствии выполнял боевые задачи в Курской области РФ. К сожалению, 11 января 2025 года во время выполнения боевого задания в Курской области жизнь Героя оборвалась.

"Добрый, трудолюбивый, ответственный, с спокойным характером. Хотя у него и не было много друзей, но дружбу с ними он сохранил со школьных лет, был для них надежной опорой и поддержкой… В скорби склоняем головы, разделяя боль невосполнимой утраты вместе с родными и чтя светлую память достойного сына Украины", — добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из села Мотыжтин Киевской области младший сержант Богдан Онищук. Сердце мужественного воина остановилось 10 сентября 2025 года.