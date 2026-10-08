Достойный сын Украины: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Николай Скрипка. Фото

В Донецкой области при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Борисполя Киевской области Николай Скрипка. Сердце отважного воина остановилось 5 мая 2024 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

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"В бою за Украину, её свободу, целостность и независимость погиб 45-летнийсолдат Николай Скрипка", — говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 2 ноября 1978 года в Борисполе. После окончания школы прошел обучение в автошколе, где освоил навыки вождения. Впоследствии начал трудовую деятельность на Государственном предприятии "Международный аэропорт "Борисполь", где и проработал до полномасштабного вторжения. В свободное от работы время любил ходить в лес собирать грибы.

Николай Скрипка. Вечная память и слава Герою. Источник: https://t.me/boryspil_officially/6250

В январе 2024 года Герой вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. К сожалению, 5 мая 2024 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области жизнь воина оборвалась.

"Добрый, искренний, общительный, ответственный, целеустремленный — таким его навсегда запомнят родные, коллеги, друзья. А друзей у него было много, с которыми он так любил общаться. В скорби склоняем головы, разделяя боль невосполнимой утраты вместе с родными и чтя светлую память достойного сына Украины", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Обуховского района Киевской области Руслан Кекух. Жизнь защитника Украины оборвалась 1 октября 2026 года.