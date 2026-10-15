Дожди и прохладно: прогноз погоды по Киевской области на 16 октября

В Киевской области в пятницу, 16 октября, синоптики прогнозируют облачную погоду, будут идти дожди. Днем температура воздуха в регионе поднимется до +13 °С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северный, 5-10 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 16 октября по территории Киевской области. Облачно. Дожди (в Киеве ночью небольшой, днем умеренный дождь). Температура по области ночью 3-8°С тепла, днем ​​8-13°С; в Киеве ночью 6-8°С тепла, днем ​​11-13°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Весь день будет идти дождь, который к вечеру должен ослабнуть.

Прогноз погоды в Киеве на 16 октября. Источник: Синоптик

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