Дожди, местами похолодает, порывы ветра: прогноз погоды по Киеву и области на 20 ноября

В Киевской области в пятницу, 20 ноября, синоптики прогнозируют облачную погоду, дожди. Воздух в регионе максимально прогреется до +7°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 20 ноября по территории Киевщины. Облачно. Дожди. Температура по области ночью и днем 2-7°С тепла; в Киеве ночью и днем 5-7°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве на протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. На протяжении всего дня ожидается дождь. С наибольшей силой он пройдет утром, а в течение дня будет постепенно ослабевать.

Прогноз погоды в Киеве на 20 ноября. Источник: Синоптик

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