Дожди не прекращаются: прогноз погоды по Киевской области на 20 октября

В Киевской области во вторник, 20 октября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, будут идти дожди. Днем температура воздуха в регионе достигнет +18 °С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 20 октября по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Умеренные дожди. Температура по области ночью 9-14°С тепла, днем 13-18°С; в Киеве ночью 11-13°С тепла, днем 16-18°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, пасмурная погода будет держаться в Киеве весь день, утром ожидается кратковременное прояснение. Ночью будет идти мелкий дождь. Утром прояснится, и больше в этот день осадков не предвидится.

Прогноз погоды в Киеве на 20 октября. Источник: Синоптик

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