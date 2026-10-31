Дождь и прохладно: прогноз погоды по Киевской области на 1 ноября

В Киевской области в воскресенье, 1 ноября, синоптики прогнозируют облачную погоду, дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +11°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

" Прогноз погоды на 1 ноября по территории Киевской области. Облачно. Дождь. Температура по области ночью 2-7°С тепла, днем 6-11°С; в Киеве ночью 5-7°С тепла, днем около 8-10°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви +8°С… +10°С; Мироновке +6°С… +8°С; Фастове +8°С… +10°С; Яготине +6°С… +8°С; Барышевке +6°С… +8°С; Борисполе +6°С… +8°С и Вышгороде +6°С… +8°С.

Прогноз погоды по Киевской о... Источник: Укргидрометцентр Развернуть

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Мелкий дождь будет идти ночью и днем и закончится лишь ближе к вечеру.

Прогноз погоды на 1 ноября. Источник: Синоптик

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