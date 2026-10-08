Дождь и порывы ветра: прогноз погоды по Киевской области на 9 октября

В Киевской области в пятницу, 9 октября, синоптики прогнозируют кратковременный дождь и порывы ветра. Дневная температура воздуха в регионе достигнет +23 °С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 9 октября по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь. По области днем местами порывы ветра 15-18 м/с. Температура по области ночью 7-12°С тепла, днем 18-23°С; в Киеве ночью 10-12°С тепла, днем около 20°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве облачная погода продержится до самого вечера. Всю вторую половину дня будет идти мелкий дождь.

Прогноз погоды в Киеве на 9 октября. Источник: Синоптик

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