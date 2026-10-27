Красная ветка метро работает в обычном режиме, на зеленой – ограничение: Кличко рассказал о последствиях ночной атаки РФ. Видео

После очередного ракетного удара в ночь на 27 октября в Киеве была повреждена инфраструктура метрополитена. Однако благодаря усилиям специалиста удалось частично восстановить движение транспорта.

В частности, красная ветка метро работает в обычном режиме, на зеленой еще действуют временные ограничения. Об этом сообщил киевский городской голова Виталий Кличко.

Повреждения в Киеве

Кличко проинформировал, что вечером 26 октября в результате атаки врага были повреждения между станциями "Дарница" и "Черниговская" и выходов со станции "Лесная". Специалисты метрополитена работали всю ночь, чтобы обеспечить движение по всем станциям.

По состоянию на утро 27 октября все станции метро на "красной" ветке открыты для пассажиров. Движение поездов осуществляется между станциями "Академгородок" – "Лесная"

Кроме того, столичная власть добавила количество автобусов, чтобы усилить маршруты наземного транспорта, курсирующего между левым и правым берегом.

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