Будет тепло: подробный прогноз погоды по Киевской области на 29 сентября

В Киевской области во вторник, 29 сентября, синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Температура воздуха в регионе достигнет +20°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 29 сентября по территории Киевской области. Небольшая облачность. Без осадков. Температура по области днем ​​15-20°С; в Киеве днем ​​18-20°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви +17°С…+19°С; Мироновка +17°С…+19°С; Фастов +16°С…+18°С; Яготин +17°С…+19°С; Барышевка +17°С…+19°С; Борисполь +17°С…+19°С и Вышгород +16°С…+18°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, утро в Киеве будет безоблачным, и до конца дня небо останется ясным. Без осадков.

Прогноз погоди в Києві на 29 вересня Источник: Синоптик

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