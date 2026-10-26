Будет холоднее: прогноз погоды по Киевской области на 27 октября

В Киевской области во вторник, 27 октября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +15°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 27 октября по территории Киевщины. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Температура по области ночью 5-10°С тепла, днем 10-15°С; в Киеве ночью 8-10°С тепла, днем 12-14°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве пасмурное утро сменится ясным днем и безоблачным вечером. Ночью пройдет мелкий дождь, который закончится еще до утра. Больше осадков не ожидается.

Прогноз погоды в Киеве на 27 октября. Источник: Синоптик

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