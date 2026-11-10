Станет холоднее: прогноз погоды по Киеву и области на 11 ноября

В Киевской области в среду, 11 ноября, синоптики прогнозируют облачную погоду, днем без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +6°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 7-12 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 11 ноября по территории Киевской области. Облачно. Ночью и утром умеренные дожди, днем без существенных осадков. Температура по области ночью и днем 1-6°С тепла; в Киеве ночью и днем 3-5°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Вечером сильный дождь, который будет идти почти весь день, постепенно ослабевая, прекратится.

Прогноз погоды в Киеве на 11 ноября. Источник: Синоптик

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