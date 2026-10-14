Трагическая утрата: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Виталий Гордиенко. Фото

При исполнении служебных обязанностей погиб военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Виталий Гордиенко. Жизнь защитника Украины оборвалась 17 июня 2026 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная новость

"Белоцерковская громада получила печальное известие – погиб наш земляк, солдат Виталий Гордиенко (1975 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины был водителем-электриком отделения минометного взвода минометной батареи мотопехотного батальона одной из воинских частей. К сожалению, мужественный воин погиб 17 июня 2026 года при исполнении служебных обязанностей вблизи населенного пункта Видрадное Синельниковского района Днепропетровской области.

Виталий Гордиенко. Вечная па... Источник: https://t.me/bmrada/26290 Развернуть

Он до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

На фронте 22 сентября 2026 года во время выполнения боевого задания погиб военный из Ирпеня Киевской области Антон Стрельчук. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Обуховского района Киевской области Валерий Кобзарь. Сердце храброго воина остановилось 25 сентября 2026 года.