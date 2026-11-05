Без осадков и прохладно: прогноз погоды по Киевской области на 5 ноября
Синоптики прогнозируют облач...
Развернуть
В Киевской области в четверг, 5 ноября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +9°С.
Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Что рассказали синоптики
" Прогноз погоды на 5 ноября по территории Киевщины. Облачно с прояснениями. Без осадков. Температура по области 4-9°С тепла, в Киеве 5-7°С тепла", – говорится в сообщении.
В Белой Церкви +4°С… +6°С; Мироновка +4°С… +6°С; Фастов +4°С… +6°С; Яготин +4°С… +6°С; Барышевка +4°С… +6°С; Борисполь +4°С… +6°С и Вышгород +5°С… +7°С.
Прогноз погоды по Киевщине на 5 ноября.
Источник: Укргидрометцентр
Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Без осадков.
Прогноз погоды в Киеве на 5 ноября.
Источник: Синоптик
Погода в предыдущие периоды
Климатологи подвели итоги лета 2026 года в Киеве. В течение трех месяцев было зафиксировано несколько температурных рекордов, но этот период вошел в топ-15 самых теплых за время наблюдений.
Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.
Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение