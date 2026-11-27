Без осадков и до 5°С мороза: прогноз погоды по Киеву и области на 28 ноября

В Киевской области в субботу, 28 ноября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без осадков. Днем воздух в регионе составит 0-5°С мороза.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 28 ноября по территории Киевщины. Облачно с прояснениями. Без осадков. Температура по области ночью 3-8°С мороза, днем 0-5°С мороза; в Киеве ночью 4-6°С мороза, днем 1-3°С мороза", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве на протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Без осадков.

Прогноз погоды в Киеве на 28 ноября. Источник: Синоптик

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