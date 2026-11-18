Без осадков и до +13°С: прогноз погоды в Киеве и области на 19 ноября

В Киевской области в четверг, 19 ноября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без осадков днем. Воздух в регионе максимально прогреется до +13°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер западный, 7-12 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 19 ноября по территории Киевщины. Облачно с прояснениями. Ночью умеренный дождь, днем без осадков. Температура по области ночью 2-7°С тепла, днем 8-13°С; в Киеве ночью 5-7°С тепла, днем 10-12°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, ясная погода продержится в Киеве совсем недолго утром, а уже днем небо покроется облаками. Ночью пойдет дождь, который закончится еще до утра. Больше осадков не ожидается.

Прогноз погоды в Киеве на 19 ноября. Источник: Синоптик

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