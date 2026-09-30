Бабье лето не отступает: подробный прогноз погоды по Киевщине на 30 сентября
Синоптики прогнозируют переменную облачность
В Киевской области в среду, 30 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха в регионе достигнет +20°С.
Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Что сообщили синоптики
"Прогноз погоды на 30 сентября по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура по области днем 15-20°С; в Киеве днем 16-18°С", – говорится в сообщении.
В Белой Церкви +15°С…+17°С; Мироновка +15°С…+17°С; Фастов +15°С…+17°С; Яготин +16°С…+18°С; Барышевка +16°С…+18°С; Борисполь +16°С…+18°С и Вышгород +15°С…+17°С.
Прогноз погоди по Київщині на 30 вересня.
Источник: Укргідрометцентр
Отметим, согласно информации портала Sinoptik, утром и вечером в Киеве будет ясно, днем ожидается облачность. Осадков не ожидается.
Прогноз погоди в Києві на 30 вересня.
Источник: Синоптик
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