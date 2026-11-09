Автобусы есть, водителей нет: Кличко отреагировал на программу президента о бесплатном проезде в транспорте Киева

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на поручение президента о программе бесплатного проезда в наземном транспорте столицы и увеличении его количества. По его словам, водителей для этого в городе просто нет.

Об этом он написал в своем Telegram-канале. Только для замены работы метро по количеству перевезенных пассажиров необходимо до 1020 единиц техники.

Что известно

"О новой идее центральной власти по улучшению ситуации в Киеве. Имею в виду "бесплатный" проезд. Президент поручил премьеру представить программу такого проезда (а значит, и найти на нее деньги?) и найти резерв автобусов. Начну с резерва. Автобусы, чтобы добавить, у Киева есть. Водителей нет! Может, их, как и электриков, наловит полиция?", – написал Кличко.

По словам мэра, по состоянию на 9 ноября, в условиях, когда электротранспорт не работает, в столице количество маршрутов увеличили до 129. На них курсируют 418 автобусов, на которых работают 685 водителей. Еще 114 маршрутов обеспечивают частные перевозчики – 680 маршруток.

Сейчас КП "Киевпастранс" может дополнительно увеличить количество автобусов еще на 25 единиц (технически исправных и готовых выйти на линии). Для этого, подчеркнул мэр, необходимо дополнительно задействовать не менее 50 водителей категории D. Кроме того, они должны пройти стажировку на маршрутах – предприятие из-за установленного лимита не может забронировать новых водителей.

"Отмечу также, что для полноценной замены метро по количеству перевезенных пассажиров необходимо до 1020 автобусов! Но очевидно, что наземный транспорт не может обеспечить регулярность движения метро, поскольку ездит по улично-дорожной сети в транспортном потоке вместе с частными транспортными средствами", – констатировал Кличко.

Кроме того, городской голова прокомментировал инициативу о введении бесплатного проезда в столичном транспорте.

"И о средствах на "бесплатный" проезд. Может, правительство, прежде чем найдет деньги на новую идею, сначала вернет Киеву задолженную за 11 лет субвенцию на бесплатную перевозку льготников? А это уже более 8 млрд грн. Каждый год общественный транспорт столицы за счет городского бюджета перевозит более 1 млн пассажиров, льготы которым "обеспечивает" государство. Словом, с планом устойчивости Киева центральная власть разобралась, удачно заблокировав его на полгода. Теперь взялась за общественный транспорт", – подытожил мэр.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Сергею Корецкому представить программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте Киева и обеспечить достаточный резерв автобусов для столицы.