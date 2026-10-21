Архитектурные памятники Киева, которые мы утратили навсегда: архивные фотографии 1920-40-х годов и история

После 1920-х годов и до конца Второй мировой войны Киев лишился большого количества уникальных и исторических зданий, которые были уничтожены большевиками. Они были жемчужинами архитектурной истории столицы, но, к сожалению, теперь их можно увидеть только на архивных фотографиях

Уникальные снимки и историю опубликовали в Telegram-канале сообщества "Киевщина". Без них город лишился части своей души.

Что известно

"Достопримечательности Киева, которые мы потеряли навсегда", – говорится в сообщении.

Так, в 1928 году была уничтожена Десятинная церковь, а ее ценности вывезли в неизвестном направлении. Панораму "Голгофа" довели до запущенного состояния, а впоследствии, после 1930-х годов, разобрали.

Десятинная церковь. Источник: Telegram-канал "Киевщина"

Панорама "Голгофа". Источник: Telegram-канал "Киевщина"

Павильоны Киевской промышленной выставки были демонтированы в 1930-х годах, чтобы освободить место для строительства Центрального стадиона. Богоявленский собор на Подоле был признан не имеющим исторической ценности и взорван в 1935 году.

Павильоны Промышленной выставки. Источник: Telegram-канал "Киевщина"

Богоявленский собор на Подоле. Источник: Telegram-канал "Киевщина"

В 1941 году большевики заминировали и взорвали ряд киевских сооружений, в частности Городскую думу, цирк Крутикова, небоскреб Гинзбурга.

Городская дума на Крещатике. Источник: Telegram-канал "Киевщина"

Небоскреб Гинзбурга. Источник: Telegram-канал "Киевщина"

Здание цирка Крутикова. Источник: Telegram-канал "Киевщина"

"Когда-то эти сооружения были частью архитектурной истории столицы. Сегодня о них напоминают лишь старые фотографии и архивные снимки", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, Лыбидь – одна из самых известных рек в истории Киева. Мы привыкли видеть ее небольшой, замусоренной и зажатой в бетонное русло, однако в начале 1900-х годов существовал проект, в котором предлагалось сделать ее судоходной.