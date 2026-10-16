Остановилось сердце защитника Украины: стало известно о гибели военнослужащего из Киевской области Виталия Кобушкина. Фото

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Трамп и Маск против Зеленского: что стоит за давлением на президента Украины и как этим пользуется Москва. Интервью с КотовымТрамп и Маск против Зеленского: что стоит за давлением на президента Украины и как этим пользуется Москва. Интервью с КотовымУкраинские войска продвинулись к северу от Купянска и к юго-западу от Орехова – ISWУкраинские войска продвинулись к северу от Купянска и к юго-западу от Орехова – ISWНБУ продает "специальные" 100 грн с уникальным дизайномНБУ "выдает" украинцам золотые 100 грн с особенным дизайном: как выглядятИллюстрация — пенсионер и пенсияВ Украине через несколько месяцев ужесточат требования для выхода на пенсию: кто не сможет получать выплаты"Самый профессиональный интервьюер Украины" назвала двух звезд-легенд, которые не хотят давать интервью"Самый профессиональный интервьюер Украины" назвала двух звезд-легенд, которые не хотят давать интервьюСилы обороны сократили численность армии РФ на 1790 оккупантов и уничтожили 6 вражеских самолетов: данные ГенштабаСилы обороны сократили численность армии РФ на 1790 оккупантов и уничтожили 6 вражеских самолетов: данные Генштаба"США оказывают давление на Украину": приказ об ограничении Starshield поступил из Белого дома – Reuters"США оказывают давление на Украину": приказ об ограничении Starshield поступил из Белого дома – Reuters"Почему я годы отдал армии, а кто-то жил счастливую жизнь?" Владимир Ращук – о прозрении на фронте, отце в оккупации и друге, которого убила ракета"Почему я годы отдал армии, а кто-то жил счастливую жизнь?" Владимир Ращук – о прозрении на фронте, отце в оккупации и друге, которого убила ракетаИллюстрация. ГороскопБудьте сегодня начеку, в этот день будет много лжи: Рыбы, вам пора в отпуск, а Весов ждут финансовые победы – гороскоп на 16 октябряОккупанты атаковали Киев: произошли пожары. ФотоОккупанты атаковали Киев: произошли пожары. Фото

Остановилось сердце защитника Украины: стало известно о гибели военнослужащего из Киевской области Виталия Кобушкина. Фото

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
icon 1,1 т.
Остановилось сердце защитника Украины: стало известно о гибели военнослужащего из Киевской области Виталия Кобушкина. Фото
Виталий Кобушкин. Вечная память и слава Герою

Из-за проблем с сердцем скончался военнослужащий из Бучи Киевской области Виталий Кобушкин. Жизнь защитника Украины оборвалась 13 октября 2026 года.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук.

Печальная новость

"Бучанская община потеряла военнослужащего Виталия Кобушкина", — говорится в сообщении.

Воин родом из Луганска. В 2014 году вместе с женой Натальей и сыном Ильей переехал в Бучу. Работал на СТО. Родные и близкие вспоминают его как человека с большим сердцем, который всегда отстаивал справедливость.

Читайте также
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
icon 1,5 т.
Дожди и прохлада: подробный прогноз погоды по Киевской области на 16 октября
icon 1,5 т.
Дожди и прохлада: подробный прогноз погоды по Киевской области на 16 октября
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
icon 6,1 т.
Отдал жизнь за каждого из нас: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Богдан Онищук. Фото
icon 6,1 т.
Отдал жизнь за каждого из нас: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Богдан Онищук. Фото
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
icon 2,3 т.
Достойный сын Украины: стало известно о гибели военнослужащего из Киевской области Егора Исянова. Фото
icon 2,3 т.
Достойный сын Украины: стало известно о гибели военнослужащего из Киевской области Егора Исянова. Фото
Остановилось сердце защитника Украины: стало известно о гибели военнослужащего из Киевской области Виталия Кобушкина. Фото

Виталий Кобушкин. Вечная память и слава Герою. Источник: https://t.me/AnatoliiFedoruk/5479

39-летний защитник вступил в ряды ВСУ в 2023 году. Воевал на различных участках фронта, а в последнее время служил начальником склада роты материального обеспечения воинской части. К сожалению, 13 октября его жизнь внезапно оборвалась из-за проблем с сердцем.

"Искренние соболезнования семье, друзьям и всем, кто знал Виталия. Разделяем вашу боль от потери", — добавил Федорук.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из села Мотыжтин Киевской области младший сержант Богдан Онищук. Сердце мужественного воина остановилось 10 сентября 2025 года.

Похожие темы
Герои войны в УкраинеГибель украинских военныхНовости Киева и Киевской области
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться