Жилой массив на искусственном острове: как в 1960-х годах строили ''Киевскую Венецию''. Фото и история

Столичную Русановку начали застраивать во второй половине 1960-х годов. Место, которое сегодня также известно как "Киевская Венеция", уже тогда считалось образцовым.

Видео дня

Соответствующие снимки и историю в своем Telegram-канале опубликовал столичный экскурсовод Кирилл Степанец. В наши дни эта локация является одним из любимых мест для прогулок горожан.

Что известно

"Как появилась Русановка. Раньше местность была незаселенной из-за близости к реке и частых наводнений", – рассказал Степанец.

По его словам, застройка этой локации стала возможной в 1960-х, когда появился новый метод строительства – гидронамыв. Это был первый жилой массив союза на искусственном острове. Его подняли на 3-5 метров над уровнем воды, сам ЖМ создавали образцовым.

Вокруг массива проложили обводной канал. Началось строительство жилья, а уже в 1963 году в первые квартиры заселились люди. В течение следующих 13 лет на острове появились 9- и 16-этажные дома.

РЕКЛАМА

Стоит отметить, что эта территория четко разделена бульварами на три микрорайона. Была идея проложить вместо них каналы, однако ее не реализовали.

Главные истории дня

"К слову, после завершения плана Русановку почти не застраивали. За все время здесь был возведен лишь один новый дом", – резюмировал Степанец.

Как сообщал OBOZ.UA, улица Владимирская является неотъемлемой частью истории Киева и одной из старейших в городе. Благодаря старой фотографии мы можем увидеть, как она выглядела в 1920-х годах.