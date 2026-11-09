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Жилой массив на искусственном острове: как в 1960-х годах строили "Киевскую Венецию". Фото и история

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
354
Жилой массив на искусственном острове: как в 1960-х годах строили "Киевскую Венецию". Фото и история
Эта местность также известна как "Киевская Венеция"

Столичную Русановку начали застраивать во второй половине 1960-х годов. Место, которое сегодня также известно как "Киевская Венеция", уже тогда считалось образцовым.

Соответствующие снимки и историю в своем Telegram-канале опубликовал столичный экскурсовод Кирилл Степанец. В наши дни эта локация является одним из любимых мест для прогулок горожан.

Что известно

"Как появилась Русановка. Раньше местность была незаселенной из-за близости к реке и частых наводнений", – рассказал Степанец.

По его словам, застройка этой локации стала возможной в 1960-х, когда появился новый метод строительства – гидронамыв. Это был первый жилой массив союза на искусственном острове. Его подняли на 3-5 метров над уровнем воды, сам ЖМ создавали образцовым.

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Жилой массив на искусственном острове: как в 1960-х годах строили ''Киевскую Венецию''. Фото и история

Застройка этой местности стала возможной в 1960-х годах. Источник: https://t.me/kirstepan/14485?single

Вокруг массива проложили обводной канал. Началось строительство жилья, а уже в 1963 году в первые квартиры заселились люди. В течение следующих 13 лет на острове появились 9- и 16-этажные дома.

Жилой массив на искусственном острове: как в 1960-х годах строили ''Киевскую Венецию''. Фото и история

Русановка. Источник: https://t.me/kirstepan/14485?single

Жилой массив на искусственном острове: как в 1960-х годах строили ''Киевскую Венецию''. Фото и история

Эта местность также известна как "Киевская Венеция". Источник: https://t.me/kirstepan/14485?single

Жилой массив на искусственном острове: как в 1960-х годах строили ''Киевскую Венецию''. Фото и история

Эта местность также известна как "Киевская Венеция". Источник: https://t.me/kirstepan/14485?single

Стоит отметить, что эта территория четко разделена бульварами на три микрорайона. Была идея проложить вместо них каналы, однако ее не реализовали.

Жилой массив на искусственном острове: как в 1960-х годах строили ''Киевскую Венецию''. Фото и история

Эта местность также известна как "Киевская Венеция". Источник: https://t.me/kirstepan/14485?single

Жилой массив на искусственном острове: как в 1960-х годах строили ''Киевскую Венецию''. Фото и история

Эта местность также известна как "Киевская Венеция". Источник: https://t.me/kirstepan/14485?single

"К слову, после завершения плана Русановку почти не застраивали. За все время здесь был возведен лишь один новый дом", – резюмировал Степанец.

Жилой массив на искусственном острове: как в 1960-х годах строили ''Киевскую Венецию''. Фото и история

Эта местность также известна как "Киевская Венеция". Источник: https://t.me/kirstepan/14485?single

Как сообщал OBOZ.UA, улица Владимирская является неотъемлемой частью истории Киева и одной из старейших в городе. Благодаря старой фотографии мы можем увидеть, как она выглядела в 1920-х годах.

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