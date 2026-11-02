Октябрь в Киеве был одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений: какие температуры фиксировали

Октябрь 2026 года в Киеве стал шестым самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. Среднемесячная температура воздуха составила +11,8 °C, что на 3,2 °C выше климатической нормы.

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Самую высокую температуру зафиксировали 8 октября, когда воздух прогрелся до +24,2 °C. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Какой была среднемесячная температура в Киеве в октябре

По данным объединенной гидрометеорологической станции Киев, среднемесячная температура воздуха в октябре составила +11,8 °C.

Этот показатель превысил климатическую норму на 3,2 °C. В рейтинге самых теплых октябрей за весь период метеорологических наблюдений, который ведут с 1881 года, нынешний месяц занял шестое место.

Когда в столице было теплее всего и холоднее всего

Самую высокую температуру воздуха в октябре зафиксировали 8 числа. Тогда столбики термометров поднялись до +24,2 °C.

Самым холодным днем стало 28 октября. К утру минимальная температура воздуха снизилась до +5,3 °C.

Сколько осадков выпало в Киеве за месяц

По данным обсерватории, на проспекте Науки в течение октября выпало 56 мм осадков.

Это составляет 122% месячной нормы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в этом году, по прогнозам метеорологов, зима в Украине будет теплой. Об этом свидетельствуют все показатели, которые фиксируют на метеостанции "Пожижевская" в Карпатах.