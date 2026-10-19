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Заразились почти 4 тыс. детей: в Киеве зафиксировали рост числа заболевших гриппом и ОРВИ

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
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Заразились почти 4 тыс. детей: в Киеве зафиксировали рост числа заболевших гриппом и ОРВИ
В Киеве зафиксирован рост числа заболевших гриппом и ОРВИ

В Киеве за 42-ю неделю 2026 года зарегистрировано более 7,3 тысячи новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Число заболевших, по сравнению с предыдущей неделей, увеличилось на 4%.

Об этом сообщили в ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики заболеваний МЗ", передает пресс-служба КГГА. Вакцинация остается самым эффективным способом защиты.

Ситуация с заболеваемостью

"В столице за 42-ю неделю 2026 года зарегистрировали 7 352 новых случая заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19. Показатель заболеваемости составил 249,02, что на 54,5% ниже среднего уровня интенсивности. За отчетную неделю уровень заболеваемости вырос по сравнению с предыдущей неделей на 4,0% – за счет детского и взрослого населения", – говорится в сообщении.

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Как уточнили в КГГА, в частности, в течение недели заболели 3 940 детей и 3 412 взрослых. Среди школьников зарегистрировано 2 105 случаев. COVID-19 заболели 7 взрослых.

Заразились почти 4 тыс. детей: в Киеве зафиксировали рост числа заболевших гриппом и ОРВИ

В Киеве зафиксирован рост числа пациентов с гриппом и ОРВИ. Источник: kyiv.cdc.gov.ua

В медицинские учреждения были госпитализированы 40 больных гриппом и ОРВИ, в том числе 16 детей. Среди больных COVID-19 госпитализированы 2 взрослых. К счастью, за неделю летальных исходов не зарегистрировано.

Как сообщал OBOZ.UA, после перенесенного COVID-19 в организме человека могут активизироваться "спящие" вирусы. Исследование, недавно опубликованное в журнале Nature, свидетельствует, что у печально известного постковида появилась очередная проблема.

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