Есть резервное энерго- и водоснабжение: Кличко проверил готовность к зиме одной из больниц на левом берегу Киева. Фото

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Сбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСбор на генераторы для пехотинцев Третьей штурмовой: осталось собрать 9 тыс. грн ($200)Фьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояЗаслуженный артист разоблачил предательство в украинском кино после 2022 года: как россиян хотели "вернуть" на экраны и кто этому помешалЗаслуженный артист разоблачил предательство в украинском кино после 2022 года: как россиян хотели "вернуть" на экраны и кто этому помешалВладимир ЗеленскийЗеленский оценил, может ли Путин решиться применить ядерное оружиеЗвезда "Поймать Кайдаша" вспомнил странную фразу своего друга-актера из РФ за 7 часов до полномасштабного вторжения: потом он исчезЗвезда "Поймать Кайдаша" вспомнил странную фразу своего друга-актера из РФ за 7 часов до полномасштабного вторжения: потом он исчезЗвездного футболиста сборной Украины исключили из состава команды на еврокубокЗвездного футболиста сборной Украины исключили из состава команды на еврокубокМарко РубиоРубио ответил, кто принимает решение о работе Starlink в УкраинеИллюстрация: двор жилого дома во время отключений электроэнергии в Украине в декабре 2025 годаКиев вернулся к графикам, еще в 7 областях действуют ограничения: какие отключения света 22 октябряЗвезда украинского кино развелась с мужем-актером и намекнула, что готова стать новой "холостячкой"Звезда украинского кино развелась с мужем-актером и намекнула, что готова стать новой "холостячкой"Лучший аккордеон в мире для Романа Олексиева: Ринат Ахметов исполнит мечту юного музыканта, выжившего после ракетного удара РФЛучший аккордеон в мире для Романа Олексиева: Ринат Ахметов исполнит мечту юного музыканта, выжившего после ракетного удара РФ

Есть резервное энерго- и водоснабжение: Кличко проверил готовность к зиме одной из больниц на левом берегу Киева. Фото

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
66
Есть резервное энерго- и водоснабжение: Кличко проверил готовность к зиме одной из больниц на левом берегу Киева. Фото
Виталий Кличко проверил готовность к зиме одной из больниц

Мэр Виталий Кличко проверил готовность к зиме одной из больниц на левом берегу Киева. В учреждении есть доступ к резервному энерго- и водоснабжению, а также здесь обустроено укрытие, оборудованное, в частности, кроватями и операционной.

Об этом городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Отопительный сезон в городе уже начался.

Что известно

"Проверил готовность к зиме одной из больниц на левом берегу столицы. Это опорное многопрофильное коммунальное учреждение, где оказывают помощь пациентам с самыми тяжелыми патологиями со всей Украины. Сейчас в стационаре почти 740 пациентов, большинство из которых нуждаются или уже перенесли сложные оперативные вмешательства. Для учреждения такого уровня независимость от внешних сетей – вопрос сохранения жизней людей", – рассказал Кличко.

Читайте также
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
6,6 т.
В Киеве из-за атаки РФ возник транспортный коллапс: изменена работа метро и частично перекрыт один из мостов
6,6 т.
В Киеве из-за атаки РФ возник транспортный коллапс: изменена работа метро и частично перекрыт один из мостов
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
4,2 т.
Оборвалась жизнь защитника Украины: на фронте погиб военный с Киевщины Владислав Третьяк. Фото
4,2 т.
Оборвалась жизнь защитника Украины: на фронте погиб военный с Киевщины Владислав Третьяк. Фото
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
1,7 т.
В Киеве частично перекрыли движение по Южному мосту: все подробности
1,7 т.
В Киеве частично перекрыли движение по Южному мосту: все подробности
Есть резервное энерго- и водоснабжение: Кличко проверил готовность к зиме одной из больниц на левом берегу Киева. Фото

Виталий Кличко проверил готовность к зиме одной из больниц. Источник: Telegram мэра столицы

По словам мэра, больница уже подключена к отоплению от собственной котельной. У нее есть собственная скважина для водоснабжения, а также резервное подключение к сетям "Киевводоканала".

Есть резервное энерго- и водоснабжение: Кличко проверил готовность к зиме одной из больниц на левом берегу Киева. Фото

Виталий Кличко проверил готовность к зиме одной из больниц. Источник: Telegram мэра столицы

Есть резервное энерго- и водоснабжение: Кличко проверил готовность к зиме одной из больниц на левом берегу Киева. Фото

Виталий Кличко проверил готовность к зиме одной из больниц. Источник: Telegram мэра столицы

Есть резервное энерго- и водоснабжение: Кличко проверил готовность к зиме одной из больниц на левом берегу Киева. Фото

Виталий Кличко проверил готовность к зиме одной из больниц. Источник: Telegram мэра столицы

Есть резервное энерго- и водоснабжение: Кличко проверил готовность к зиме одной из больниц на левом берегу Киева. Фото

Виталий Кличко проверил готовность к зиме одной из больниц. Источник: Telegram мэра столицы

Есть резервное энерго- и водоснабжение: Кличко проверил готовность к зиме одной из больниц на левом берегу Киева. Фото

Виталий Кличко проверил готовность к зиме одной из больниц. Источник: Telegram мэра столицы

Кроме того, у нее есть резервное питание и доступ к альтернативным источникам энергии. Для бесперебойной работы оборудования есть 8 дизель-генераторов разной мощности, а также здесь установили солнечную электростанцию на 250 кВт. Сейчас специалисты дополнительно монтируют автономное наружное освещение на солнечных панелях и вертикальные ветрогенераторы.

Есть резервное энерго- и водоснабжение: Кличко проверил готовность к зиме одной из больниц на левом берегу Киева. Фото

Виталий Кличко проверил готовность к зиме одной из больниц. Источник: Telegram мэра столицы

Есть резервное энерго- и водоснабжение: Кличко проверил готовность к зиме одной из больниц на левом берегу Киева. Фото

Виталий Кличко проверил готовность к зиме одной из больниц. Источник: Telegram мэра столицы

Есть резервное энерго- и водоснабжение: Кличко проверил готовность к зиме одной из больниц на левом берегу Киева. Фото

Виталий Кличко проверил готовность к зиме одной из больниц. Источник: Telegram мэра столицы

На случай воздушных тревог на территории медучреждения обустроили укрытие, оборудованное, в частности, кроватями и операционной.

Есть резервное энерго- и водоснабжение: Кличко проверил готовность к зиме одной из больниц на левом берегу Киева. Фото

Виталий Кличко проверил готовность к зиме одной из больниц. Источник: Telegram мэра столицы

"Обеспеченность наших медучреждений собственным теплом, водой и альтернативной генерацией гарантирует, что реанимации, операционные и жизненно важное оборудование в больницах будут работать непрерывно при любых условиях", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в пятницу, 16 октября, официально начался отопительный сезон. Сначала тепло появится в учреждениях социальной сферы.

Похожие темы
Отопительный сезон в УкраинеНовости Киева и Киевской областиБольницаотоплениеВиталий КличкоВиталий Кличко
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники