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Как работают мосты в Киеве во время воздушной тревоги: свежие данные

Дмитрий Кропивницкий
Дмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
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Как работают мосты в Киеве во время воздушной тревоги: свежие данные
В Киеве изменили правила движения по мостам во время воздушных тревог

В Киеве утвердили новые правила, касающиеся ограничений движения транспорта по мостам через реку Днепр во время воздушной тревоги. В частности, это касается Южного путепровода.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской военной государственной администрации. Горожан призвали не игнорировать сообщения об опасности.

Что известно

"Информация об ограничении движения транспорта по мостам через реку Днепр во время воздушной тревоги. Южный мост – во время воздушной тревоги движение с левого на правый берег осуществляется без ограничений. В то же время движение с правого на левый берег ограничивается на 15 минут с момента объявления сигнала воздушной тревоги, после чего возобновляется", – говорится в сообщении.

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В КМВА добавили, что выезд на мост в направлении с правого на левый берег осуществляется со стороны Столичного шоссе, Надднепрянского шоссе и автовокзала "Выдубичи".

Кроме того, на Подольско-Воскресенском мосту – в случае объявления или отбоя воздушной тревоги – движение транспорта приостанавливается в обоих направлениях на 15 минут. После этого движение возобновляется в полном объеме.

Северный мост, Дарницкий, Метро, Патона — движение без ограничений.

"Просим учитывать указанную информацию при планировании поездок. Благодарим за понимание", — добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 2 октября, состоялось заседание Совета обороны Киева. Оно было посвящено обеспечению функционирования столицы в условиях постоянных разрушительных атак врага, работе мостов и "зеленой" ветки метро.

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