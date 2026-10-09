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Улица перестала существовать: как выглядел разрушенный взрывами Крещатик в Киеве в 1941 году. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Дмитрий Кропивницкий
Time to read2 мин
icon 2,1 т.
Улица перестала существовать: как выглядел разрушенный взрывами Крещатик в Киеве в 1941 году. Фото
Крещатик и центр Киева после взрывов осенью 1941 года

Осенью 1941 года центр Киева был фактически уничтожен взрывами, организованными советскими властями. Благодаря старым фотографиям можно увидеть, как выглядел Крещатик в те дни.

Снимки опубликовали в сообществе "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Threads. После окончания войны восстановительные работы в столице продолжались до начала 1950-х годов.

Что известно

"Крещатик. Сентябрь 1941 года. Главная улица по сути просто перестала существовать... Как стало известно впоследствии, взрывные (радиоуправляемые) устройства были заложены при отступлении Красной армии из города. Такая же судьба ждала и нынешнюю Парламентскую библиотеку, Дом Учителя, Оперу и другие здания, но их вовремя разминировали", — говорится в сообщении.

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На опубликованных снимках, откорректированных по цветовой гамме и восстановленных с помощью ИИ, можно увидеть, каким был Киев в те страшные дни.

Улица перестала существовать: как выглядел разрушенный взрывами Крещатик в Киеве в 1941 году. Фото

Крещатик и центр Киева после взрывов осенью 1941 года. Источник: kyiv_klab

Улица перестала существовать: как выглядел разрушенный взрывами Крещатик в Киеве в 1941 году. Фото

Крещатик и центр Киева после взрывов осенью 1941 года. Источник: kyiv_klab

Улица перестала существовать: как выглядел разрушенный взрывами Крещатик в Киеве в 1941 году. Фото

Крещатик и центр Киева после взрывов осенью 1941 года. Источник: kyiv_klab

Улица перестала существовать: как выглядел разрушенный взрывами Крещатик в Киеве в 1941 году. Фото

Крещатик и центр Киева после взрывов осенью 1941 года. Источник: kyiv_klab

Улица перестала существовать: как выглядел разрушенный взрывами Крещатик в Киеве в 1941 году. Фото

Крещатик и центр Киева после взрывов осенью 1941 года. Источник: kyiv_klab

Улица перестала существовать: как выглядел разрушенный взрывами Крещатик в Киеве в 1941 году. Фото

Крещатик и центр Киева после взрывов осенью 1941 года. Источник: kyiv_klab

Улица перестала существовать: как выглядел разрушенный взрывами Крещатик в Киеве в 1941 году. Фото

Крещатик и центр Киева после взрывов осенью 1941 года. Источник: kyiv_klab

Улица перестала существовать: как выглядел разрушенный взрывами Крещатик в Киеве в 1941 году. Фото

Крещатик и центр Киева после взрывов осенью 1941 года. Источник: kyiv_klab

Улица перестала существовать: как выглядел разрушенный взрывами Крещатик в Киеве в 1941 году. Фото

Крещатик и центр Киева после взрывов осенью 1941 года. Источник: kyiv_klab

Отметим, что 19 сентября 1941 года, во время Второй мировой войны, после 78 дней обороны Киев покинули советские войска, а немецкие войска захватили город. Город на два года стал административным центром Киевского генерального, городского и сельского округов.

6 ноября 1943 года советские власти вернули себе столицу Украины. Город сильно пострадал, в частности из-за подрывов, совершенных советскими партизанами.

Как сообщал OBOZ.UA, Лыбидь — одна из самых известных рек в истории Киева. Мы привыкли видеть её небольшой, замусоренной и зажатой в бетонное русло, однако в начале 1900-х годов существовал проект, в котором предлагалось сделать её судоходной.

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