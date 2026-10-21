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"Она должна была жить, мечтать, любить": в результате ракетного удара РФ по Киеву погибла 21-летняя Марьяна Токарчук. Фото

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
5,4 т.
"Она должна была жить, мечтать, любить": в результате ракетного удара РФ по Киеву погибла 21-летняя Марьяна Токарчук. Фото
Марьяна Токарчук. Вечная память жертве российского террора

В результате российского ракетного удара по Киеву погибла Марьяна Токарчук. Жизнь 21-летней девушки оборвалась в Деснянском районе в ночь на 19 октября.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила мама девушки Татьяна Токарчук. Вечная память жертве российского террора.

Что известно

"С невыразимой болью в сердце сообщаю страшную новость. Моя любимая доченька, Токарчук Марьяна Александровна, трагически погибла в результате ракетного удара в Киеве, получив осколочные ранения… Нет слов, чтобы описать эту боль. Нет слов, чтобы смириться с тем, что моего ребенка больше нет рядом. Это горе, которое невозможно постичь, и боль, с которой невозможно смириться", – написала Татьяна.

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В результате ракетного удара РФ по Киеву погибла 21-летняя Марьяна Токарчук. Источник: Facebook Татьяны Токарчук

''Она должна была жить, мечтать, любить'': в результате ракетного удара РФ по Киеву погибла 21-летняя Марьяна Токарчук. Фото

Вечная память жертве российского террора. Источник: Facebook Татьяны Токарчук

Как сообщили в Деражненской объединенной территориальной общине, жизнь 21-летней девушки оборвалась в ночь на 19 октября.

"Она должна была жить, мечтать, любить, создавать семью и строить будущее нашей Украины. Ей еще предстояло расцвести, радоваться каждому новому рассвету, но вражеская атака в мгновение ока прервала все надежды и ожидания. Жестокий враг унес любящую дочь, светлого и доброго человека, чье сердце так рано перестало биться", – добавили в общине.

''Она должна была жить, мечтать, любить'': в результате ракетного удара РФ по Киеву погибла 21-летняя Марьяна Токарчук. Фото

Марьяна Токарчук. Источник: Деражненская ОТГ

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье вечером, 18 октября, Россия начала атаку на Киев с использованием различных видов вооружения, в том числе баллистического. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие, зафиксированы повреждения.

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