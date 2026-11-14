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Ночью мороз, днем без осадков: прогноз погоды в Киеве и области на 15 ноября

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
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Ночью мороз, днем без осадков: прогноз погоды в Киеве и области на 15 ноября
Синоптики предупредили о морозе. Источник: Pixabay

В Киевской области в воскресенье, 15 ноября, синоптики прогнозируют переменную облачность, днем без осадков. Ночью в регионе мороз, а днем воздух максимально прогреется до +8°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 15 ноября по территории Киевщины. Переменная облачность. Без осадков. Температура по области ночью от 3°С тепла до 2°С мороза, днем 3-8°С тепла; в Киеве ночью около 0°С, днем 5-7°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +4°С… +6°С; Мироновка +5°С… +7°С; Фастов +4°С… +6°С; Яготин +5°С… +7°С; Барышевка +5°С… +7°С; Борисполь +5°С… +7°С и Вышгород +4°С… +6°С.

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Прогноз погоды по Киевщине на 15 ноября. Источник: Укргидрометцентр

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, утро в Киеве будет безоблачным, и до конца дня небо останется ясным. Без осадков.

Ночью мороз, днем без осадков: прогноз погоды в Киеве и области на 15 ноября

Прогноз погоды по Киеву на 15 ноября. Источник: Синоптик

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