Ночью мороз, днем без осадков: прогноз погоды в Киеве и области на 15 ноября

В Киевской области в воскресенье, 15 ноября, синоптики прогнозируют переменную облачность, днем без осадков. Ночью в регионе мороз, а днем воздух максимально прогреется до +8°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 15 ноября по территории Киевщины. Переменная облачность. Без осадков. Температура по области ночью от 3°С тепла до 2°С мороза, днем 3-8°С тепла; в Киеве ночью около 0°С, днем 5-7°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +4°С… +6°С; Мироновка +5°С… +7°С; Фастов +4°С… +6°С; Яготин +5°С… +7°С; Барышевка +5°С… +7°С; Борисполь +5°С… +7°С и Вышгород +4°С… +6°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, утро в Киеве будет безоблачным, и до конца дня небо останется ясным. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги лета 2026 года в Киеве. В течение трех месяцев было зафиксировано несколько температурных рекордов, но этот период вошел в топ-15 самых теплых за время наблюдений.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.