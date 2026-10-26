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Верный сын Украины: на фронте погиб военный из Киевской области Валерий Пожидаев. Фото

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
834
Верный сын Украины: на фронте погиб военный из Киевской области Валерий Пожидаев. Фото
Валерий Пожидаев. Вечная память и слава Герою

В Сумской области во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Валерий Пожидаев. Жизнь защитника Украины оборвалась 17 октября 2026 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Белоцерковская громада получила еще одну печальную весть – погиб наш земляк, старший солдат Валерий Пожидаев (1972 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины служил инспектором пограничной службы 2 категории 3 пограничной комендатуры быстрого реагирования одной из воинских частей. К сожалению, он погиб 17 октября 2026 года во время ведения боевых действий с подразделениями государства-агрессора возле населенного пункта Хлебороб Шосткинского района Сумской области.

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Верный сын Украины: на фронте погиб военный из Киевской области Валерий Пожидаев. Фото

Валерий Пожидаев. Вечная память и слава Герою. Источник: https://t.me/bmrada/26673

До конца он оставался верен военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

В Донецкой области 19 декабря 2024 года во время исполнения служебных обязанностей погиб военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Александр Брушковский. Он отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из села Мотыжин Киевской области младший сержант Богдан Онищук. Сердце мужественного воина остановилось 10 сентября 2025 года.

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