На фронте 22 сентября 2026 года при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Ирпеня Киевской области Антон Стрельчук. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщила и.о. мэра Ирпеня Анжела Макеева.

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"На щите в Ирпень возвращается Защитник Украины Антон Стрельчук", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 12 ноября 1986 года в Краматорске. Именно там прошли его детство и школьные годы. Среднее образование получил в городской школе №23, от которой сегодня остались лишь руины. Впоследствии окончил Краматорское училище №28.

Всю жизнь Антон работал в строительной сфере и занимался ремонтом жилья. Был настоящим профессионалом своего дела, прилежным и добросовестным. Именно таким он запомнился многим жителям Ирпеня, где долгое время занимался ремонтами. Полномасштабное вторжение радикально изменило планы мужчины. У него была возможность уехать, однако он решил остаться и вместе с товарищами присоединился к эвакуационной команде Ирпенской Библейской Церкви.

В течение всего марта 2022 года, без воды, света и отопления, Антон помогал обеспечивать работу церкви, в которой укрывались люди. Он помогал эвакуировать жителей к Романовскому мосту, а оттуда доставлял обратно в церковь продукты и канистры с топливом для генератора. После освобождения Ирпеня Антон помогал расчищать завалы и активно участвовал в восстановлении жилья пострадавших жителей города.

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В 2025 году вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Через полгода службы получил ранение. Прошел реабилитацию и вернулся в армию. Служил пехотным снайпером. К сожалению, 22 сентября 2026 года вблизи населенного пункта Старица Харьковской области во время выполнения боевого задания Антон погиб.

"У Героя осталась мама, которую всего несколько недель назад, по его просьбе, удалось перевезти из Краматорска в Ирпень, а также много друзей, для которых он всегда будет оставаться примером доброты, настоящего человечности и мужества. От имени всей Ирпенской общины выражаю искренние соболезнования маме, родным, близким, друзьям и сослуживцам Антона", – добавила Макеева.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области при выполнении боевого задания погиб полицейский подразделения особого назначения КОРД Киевской области Андрей Зубенко. Жизнь храброго украинца оборвалась 22 сентября 2026 года.

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