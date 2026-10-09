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Отдал жизнь за каждого из нас: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Любомир Свидерский. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Дмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
icon 1,2 т.
Отдал жизнь за каждого из нас: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Любомир Свидерский. Фото
Любомир Свидерский. Вечная память и слава Герою

На фронте при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из села Забуянне Киевской области Любомир Свидерский. Жизнь мужественного украинского воина оборвалась 19 июня 2025 года.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава поселка Макаровка Вадим Токар.

Печальная новость

"19 июня 2025 года на Краматорском направлении во время выполнения боевого задания погиб уроженец Забуянны, старший солдат Любомир Олегович Свидерский", — говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 16 августа 1988 года в селе Забуянне Макаровского района. Весной 2022 года встал на защиту территориальной целостности и независимости. С 2024 года старший солдат Любомир Свидерский нес службу в качестве обслуживающего 2-го пулеметного отделения пулеметного взвода роты огневой поддержки специального назначения.

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Отдал жизнь за каждого из нас: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Любомир Свидерский. Фото

Любомир Свидерский. Вечная память и слава Герою. Источник: https://t.me/vadimtokar/13095

Герой с честью выполнил свой воинский долг и отдал жизнь за каждого из нас.

"Склоняем головы в знак уважения к выполненному долгу и храним в сердцах светлую память о Защитнике Украины. Его с Победой ждали родные и близкие", – добавил Токар.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Борисполя Киевской области Николай Скрипка. Сердце храброго воина остановилось 5 мая 2024 года.

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