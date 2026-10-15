Отдал жизнь за каждого из нас: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Богдан Онищук. Фото

На фронте при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из села Мотыжтин Киевской области, младший сержант Богдан Онищук. Сердце отважного воина остановилось 10 сентября 2025 года.

Видео дня

Вечная память и слава Герою! Об этом сообщил мэр Макарова Вадим Токар.

Печальная новость

"10 сентября 2025 года на Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб житель Мотыжина, младший сержант Богдан Васильевич Онищук", — говорится в сообщении.

Воин родился 17 декабря 1991 года в городе Ровно. В 2015 году вместе с семьёй переехал на постоянное место жительства в село Мотыжин Киевской области.

В июле 2025 года Герой встал на защиту территориальной целостности и независимости Украины. Младший сержант Богдан Онищук нес службу в качестве командира зенитно-пулеметного отделения зенитного ракетно-артиллерийского взвода роты огневой поддержки. Он с честью выполнил свой воинский долг и отдал жизнь за каждого из нас.

"Склоняем головы в знак уважения к выполненному долгу и храним в сердцах светлую память о Защитнике Украины. Его с Победой ждали мать и брат", — добавил Токар.

Как сообщал OBOZ.UA, при исполнении служебных обязанностей погиб военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Виталий Гордиенко. Жизнь защитника Украины оборвалась 17 июня 2026 года.